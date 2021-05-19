Путин согласился перенести перепись населения

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Президент РФ Владимир Путин согласился с инициативой "Единой России" о переносе переписи населения на октябрь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В среду вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у Путина предложил перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании: "Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение".

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года. В начале текущего года сообщалось о том, что принято решение о переносе переписи с апреля на сентябрь 2021 года, поскольку к этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.