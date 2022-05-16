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Путин сегодня примет участие во встрече лидеров государств-членов ОДКБ

16 мая 2022 09:12
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Путин сегодня примет участие во встрече лидеров государств-членов ОДКБ

Владимир Путин сегодня примет участие во встрече лидеров государств-членов ОДКБ. Саммит в Москве приурочен к 30-летию договора и 20-летию организации. Ожидается, что лидеры государств обсудят ключевые вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе президента России.

Также по итогам встречи будет подписано Заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с юбилейными датами. В рамках саммита состоится встреча лидеров, а также их отдельное общение в формате рабочего завтрака.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не исключил, что политики могут затронуть в том числе ситуацию на Украине, передает Радио Маяк.

Теги: Путин

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