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Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной "Спутник-Лайт". Об этом президент сообщил на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым. Он рассказал, что "в ближайшее время в практику будет внедрена назальная форма вакцины на основе "Спутника V". Путин предложил свою кандидатуру для участия в эксперименте по её испытанию.



Глава государства поинтересовался совместимостью вакцин от коронавирусной инфекции и гриппа. Специалист Центра имени Гамалеи сообщил, что "эти препараты взаимно усиливают действие друг друга". "Временной промежуток между уколами вакцин от ковида и гриппа может не превышать двух недель", сказал Денис Логунов.



"Новый российский препарат от коронавируса на основе моноклональных антител может быть зарегистрирован в течение 3-5 месяцев", сообщил Денис Логунов. По его словам, "управлять инфекцией можно только тогда, когда есть не только вакцины, но и препараты для лечения пациентов", передае Радио Маяк.