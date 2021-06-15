Путин призвал допустить родителей к контролю за качеством питания в школах

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Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым во вторник, 15 июня, призвал «допустить в конце концов» родителей к контролю за качеством горячего питания в школах.

По словам главы государства, такую возможность следует организовать соответствующим образом, чтобы «санитарные условия были соблюдены».

«Можно же это сделать, родительские комитеты могут организовать эту работу», — сказал Путин.

Кравцов со своей стороны доложил, что родителей привлекают к контролю качества за питанием в школах. Он отметил, что они являются самыми ответственными контролерами, пишут "Известия".