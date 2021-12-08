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Путин предложил Байдену отменить все ограничения, связанные с работой диппредставительств

8 декабря 2021 09:12
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Путин предложил Байдену отменить все ограничения, связанные с работой диппредставительств

Владимир Путин во время переговоров предложил Джо Байдену отменить все ограничения, связанные с работой диппредставительств двух стран. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он заметил, что у американского президента появилось понимание, что ситуация в тупике, из которого необходимо выходить.

Прорывов после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ждать не стоит, однако стороны продемонстрировали настрой начать практическую работу по разрешению актуальных проблем, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, отношения стран вызывают озабоченность, передает Радио Маяк. Путин и Байден условились, что их представители оперативно приступят к обсуждению юридических гарантий непересечения российских красных линий и гарантий безопасности России, заявил Ушаков.

Фото: kremlin.ru

Теги: Путин

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