Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

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Мусульман с праздником Ураза-байрам поздравил президент, сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Путин подчеркнул, что испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию.

Путин также добавил, что последователи ислама в России с уважением относятся к историческим, религиозным, культурным традициям предков, передают их из поколения в поколение.

По словам президента, мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, уделяют внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам.

В мечетях сегодня пройдут праздничные намазы по случаю Ураза-байрама. Однако угроза заражения коронавирусом второй год подряд вносит коррективы в традиционное празднование этого дня. Так, в Москве намазы будут совершаться без прихожан из-за действующих ограничительных мер, передает Радио Маяк.