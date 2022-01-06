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Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях

6 января 2022 13:42
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Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях

Владимир Путин поручил министерству юстиции и Генеральной прокуратуре РФ подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы", - говорится в поручении.

Оба ведомства должны предоставить свои предложения в докладе до 1 июня.

Ответственными за выполнение поручения назначены министр юстиции Константин Чуйченко и Генпрокурор Игорь Краснов, сообщает РИА Новости.

Теги: Путин

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