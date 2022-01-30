Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете

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Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних, сообщается на сайте кабмина.

Как пишет РИА Новости, "Администрации Президента РФ рассмотреть ... предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки", - говорится в сообщении.