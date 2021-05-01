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Путин подписал закон о запрете госслужащим иметь иностранное гражданство

1 мая 2021 10:23
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Путин подписал закон о запрете госслужащим иметь иностранное гражданство

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для государственных служащих. Документы подготовлены в развитие положений обновленной Конституции. Изменения внесут в 25 федеральных законов.

Запрет на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом распространяется на государственные должности председателя, зампредседателя и аудиторов Счетной палаты, председателя ЦБ РФ, его заместителей, губернаторов, а также на должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в иностранном государстве и постоянного представителя страны при международной организации.

Согласно закону, запрет касается уполномоченных по правам человека в регионах, уполномоченного при президенте по правам ребенка и уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей и уполномоченных в субъектах, уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг и другие должности.

Также запрет распространяется на военнослужащих ВС РФ, войск национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, СВР, органов ФСБ, ФСО, органов военной прокуратуры, военных следственных органов, сотрудников органов госохраны, таможни, СКР, органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, работников уголовно-исполнительной системы, пишет Коммерсантъ.

Теги: госслужащие гражданство Путин

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