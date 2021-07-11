Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в Росгвардии

190

Полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что Владимир Путин поддержал идею создания в Росгвардии отдельных казачьих подразделений. Об этом сообщает РИА "Новости".

Чайка отметил, что написал Президенту письмо, где высказал мнение о том, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии, сообщает СОВА. По его словам, Владимир Путин поддержал инициативу.

Полпред добавил:

- Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать.