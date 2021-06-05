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Путин ответил на обвинения о причастности России к кибератакам

5 июня 2021 09:56
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Путин ответил на обвинения о причастности России к кибератакам

Никаких злонамеренных действий со стороны России в отношении США не было и нет, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя обвинения о причастности России к кибератакам.

Ранее сообщалось о кибератаке на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса, которая привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Крупнейший оператор трубопроводов в США компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя Darkside. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны.

Владимир Путин назвал чушью заявления о причастности России к хакерским атакам на "какой-то мясокомбинат" и трубопровод в США. Он отметил, что соответствующие службы США должны найти того, кто является вымогателем, передает Радио Маяк.

Теги: кибератаки Путин США

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