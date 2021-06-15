Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре полностью восстановили движение электротранспорта по проспекту Кирова
В Самаре полностью восстановили движение электротранспорта по проспекту Кирова
Вмешательство США во внутренние дела других стран уже не остановить
Вмешательство США во внутренние дела других стран уже не остановить
Лекарства от аллергии могут помешать после вакцинации от COVID-19
Лекарства от аллергии могут помешать после вакцинации от COVID-19
На сборах в Сербии запланировано проведение пяти контрольных матчей. Первая игра состоится 22 июня.
"Крылья Советов" отправились в Белград
Они покидают "Крылья Советов".
У Голенкова и Комбарова закончились контракты с "Крыльями Советов"
Президент РФ отметил, что закон об иноагентах в США жестче, чем в России.
Путин ответил на вопрос журналиста NBC боится ли он оппозицию: "Вы знаете, это даже смешно"
Его аэрографии стали настолько популярными, что он смог бросить работу и превратить необычное хобби в прибыльный бизнес.
Автомеханик из Великобритании стал востребованным художником во время карантина
В Самаре состоялось заседание комиссии Государственного совета по направлению «Культура», которую возглавляет  Дмитрий Азаров. 
В Самаре объявлен старт конкурса президентского фонда культурных инициатив, который поможет поддержать многие региональные практики
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.68
-0.52
EUR 87.33
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
В парке Гагарина прошли региональные соревнования школьников «Школа безопасности – 2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Вмешательство США во внутренние дела других стран уже не остановить

15 июня 2021 09:25
30
Вмешательство США во внутренние дела других стран уже не остановить

Вмешательство США во внутренние дела других стран приобрело такой размах, что его уже не остановить. Об этом заявил Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

В Москве исходят из того, что никто не должен вмешиваться во внутренние дела других государств, а кризисные ситуации должны разрешаться народом внутри страны. По словам Путина, в международный отношениях важнее всего стабильность, но она не достигается навязыванием одной точки зрения.

По мнению Владимира Путина, преступность в киберсфере столь же опасна, как и милитаризация космоса. В интервью NBC президент напомнил, что Россия не раз предлагала США вести совместную работу в сфере безопасности по этому направлению, но Вашингтон не идёт навстречу.

Тем временем американский президент Джо Байденв предверии самита сделал новые заявления. Так он сказал, что считает российского лидера Владимира Путина "достойным соперником", умным и жестким политиком, передает Радио Маяк.

Теги: Путин Россия США

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.
11 июня 2021, 23:18
Песков: Путин едет в Женеву, потому что "между Россией и США плохие отношения"
Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Политика
914
Путин ответил на обвинения о причастности России к кибератакам
05 июня 2021, 09:56
Путин ответил на обвинения о причастности России к кибератакам
Никаких злонамеренных действий со стороны России в отношении США не было и нет. В стране
829
Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.
25 мая 2021, 20:57
Встреча президентов России и США пройдет в Женеве 16 июня
Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Политика
1162
В центре внимания
В Самаре состоялось заседание комиссии Государственного совета по направлению «Культура», которую возглавляет  Дмитрий Азаров. 
14 июня 2021  20:04
В Самаре объявлен старт конкурса президентского фонда культурных инициатив, который поможет поддержать многие региональные практики
527
Жара вернулась в Самарскую область
13 июня 2021  13:31
Жара вернулась в Самарскую область
672
Первый тур лиги прошел в рамках фестиваля «ВолгаФэст» на набережной Волги.
12 июня 2021  23:16
В День России Дмитрий Азаров дал старт новому турниру по баскетболу 3х3 «BasketNights»
940
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд Ласточка фото
12 июня 2021  11:30
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд «Ласточка»: ФОТО
1705
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2021  10:40
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
991
Весь список