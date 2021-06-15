Вмешательство США во внутренние дела других стран уже не остановить

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Вмешательство США во внутренние дела других стран приобрело такой размах, что его уже не остановить. Об этом заявил Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

В Москве исходят из того, что никто не должен вмешиваться во внутренние дела других государств, а кризисные ситуации должны разрешаться народом внутри страны. По словам Путина, в международный отношениях важнее всего стабильность, но она не достигается навязыванием одной точки зрения.



По мнению Владимира Путина, преступность в киберсфере столь же опасна, как и милитаризация космоса. В интервью NBC президент напомнил, что Россия не раз предлагала США вести совместную работу в сфере безопасности по этому направлению, но Вашингтон не идёт навстречу.



Тем временем американский президент Джо Байденв предверии самита сделал новые заявления. Так он сказал, что считает российского лидера Владимира Путина "достойным соперником", умным и жестким политиком, передает Радио Маяк.