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Путин оценил ситуацию с пожарами в России и дал поручения

24 августа 2022 13:59
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Путин оценил ситуацию с пожарами в России и дал поручения

Трудная борьба с лесными пожарами идет практически по всему континенту из-за аномально жаркой погоды в России и Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по борьбе с лесными пожарами, проходящем по видеосвязи.

Глава государства отметил, что в настоящее время общая площадь пожаров в 2,8 раза меньше, чем в прошлом году, однако в некоторых регионах ситуация сложная. Поэтому необходимо действовать на опережение, чтобы сохранить лесной фонд и животный мир, привлекая масштабные ресурсы.

По данным Рослесхоза, на сегодняшний день в 18 субъектах РФ зафиксировано 104 действующих лесных пожара общей площадью более 107 тысяч гектар. Наиболее сложная ситуация с пожарами наблюдается в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии. Кроме того, по словам Путина, в отдельных регионах Дальнего Востока сохраняется риск ухудшения ситуации.

Российский лидер попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко лично ознакомиться с ходом тушения в регионах с наиболее сложной ситуацией с пожарами и доложить об этом, пишет Смотрим.

Теги: Пожар Путин

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