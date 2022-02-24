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Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса

24 февраля 2022 09:40
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Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса

Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом президент сообщил во время специального обращения к согражданам.
Владимир Путин выразил уверенность в российской армии

Также Владимир Путин в своём специальном заявлении обратился к гражданам Украины.

И добавим, президент Владимир Путин по телефону проинформировал президента Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе. Об этом сообщило во четверг агентство БелТА. Отмечается, что разговор двух лидеров состоялся около 05:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Других подробностей разговора не
приводится, передает Радио Маяк.

Теги: Путин

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