Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса

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Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом президент сообщил во время специального обращения к согражданам.

Владимир Путин выразил уверенность в российской армии

Также Владимир Путин в своём специальном заявлении обратился к гражданам Украины.

И добавим, президент Владимир Путин по телефону проинформировал президента Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе. Об этом сообщило во четверг агентство БелТА. Отмечается, что разговор двух лидеров состоялся около 05:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Других подробностей разговора не

приводится, передает Радио Маяк.