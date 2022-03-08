Путин объявил о новых выплатах на детей 8-16 лет

В России с апреля на детей от восьми до 16 лет включительно для всех семей с "невысокими доходами" будут установлены выплаты, сообщил президент РФ Владимир Путин в поздравлении женщин с 8 марта.

"Считаю, что мы должны принять новое решение, - установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае", - заявил Путин.

Путин подчеркнул, что "государство будет делать все для поддержки семьи - это наш безусловный приоритет".

Кроме того, как сообщалось, Путин в поздравлении женщин с Международным женским днем заверил, что солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине, пишет Интерфакс.