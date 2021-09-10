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Продажи туров с кешбэком сегодня завершились, поскольку выделенная на поездки этого года сумма полностью выбрана, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Всего с начала года программой воспользовались более 1 млн 600 тыс россиян. Суммарно они купили путешествий по стране на 34 млрд рублей и получили возвратов на 6 млрд 700 млн рублей. По данным ведомства, самыми популярными в рамках текущего окна продаж стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье и в Крым.

Россияне также активно приобретали оздоровительные туры на Алтай и в Тюмень. Спросом пользовались культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Петербург и Самару.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в прошлом году. Всего на её реализацию правительство выделило 15 млрд рублей, передает Радио Маяк.