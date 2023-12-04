При пожаре в доме в центре Москвы погибли двое детей

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Двое детей отравились угарным газом и умерли после пожара в квартире жилого дома в центре Москвы, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"По данным следствия, 3 декабря произошло возгорание в квартире дома, расположенного на Библиотечной улице в Москве. В столичную больницу доставлены три человека, в том числе двое детей. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое детей скончались от отравления угарным газом", - сказали в пресс-службе.

Следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лиц)", - добавили в пресс-службе. Расследование контролируется столичной прокуратурой.

В надзорном ведомстве уточнили, что погибли четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка. "Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - добавили в прокуратуре, пишет ТАСС.