Пожар на рынке в Волгограде локализован, эвакуированы 600 человек

В Волгограде пожарным удалось локализовать возгорание на Тракторном рынке, пламя распространилось на 3,2 тысячи квадратных метров. С территории эвакуированы 600 человек, сообщает МЧС России.

Торговые ряды горят несколько часов. Пламя быстро распространилось по павильонам, по словам торговцев, большая часть товара уничтожена, пишет Смотрим.

На месте работает более 100 сотрудников, применяется 41 единица техники. Спасены 6 человек, говорится в Telegram-канале ведомства. Предварительно, обошлось без пострадавших.