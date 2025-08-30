Пожар на рынке в Волгограде локализован, эвакуированы 600 человек

Я нашел ошибку
Главные новости:
Впервые она прошла в новом формате прогулки на теплоходе. 
100 самарских ребят с ОВЗ стали участниками городской акции «Внимание, первоклассник!»
Сегодня район уверенно смотрит в будущее: развивается экономика, строится инфраструктура, появляются новые проекты.
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Красноармейского района с 90-летием со дня образования  муниципалитета
По итогам проверки школьные автобусы признаны технически исправными и полностью готовыми к эксплуатации.
В Клявлинском районе госавтоинспекторы проверили готовность школьных автобусов
Малые архитектурные формы, в том числе декоративные камни-валуны, размещенные в клумбах несколько лет назад, специалисты очистили от грязи. 
Для улицы Ленинградской в Самаре специалисты разработали ландшафтный дизайн клумб
31 декабря 2025 года станет выходным днём
31 декабря 2025 года станет выходным днём
Будьте внимательны и осторожны!
31 августа в регионе ожидается жара до +31 С
Спектакль «Сказки Пушкина» пройдет на открытой в этом году сцене на Патриарших прудах.
«СамАрт» впервые примет участие в Международном открытом фестивале «Театральный бульвар»
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.04
EUR 94.05
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
Весь список
  • Персональные данные

Пожар на рынке в Волгограде локализован, эвакуированы 600 человек

30 августа 2025 13:17
138
Пожар на рынке в Волгограде локализован, эвакуированы 600 человек

В Волгограде пожарным удалось локализовать возгорание на Тракторном рынке, пламя распространилось на 3,2 тысячи квадратных метров. С территории эвакуированы 600 человек, сообщает МЧС России.

Торговые ряды горят несколько часов. Пламя быстро распространилось по павильонам, по словам торговцев, большая часть товара уничтожена, пишет Смотрим.

На месте работает более 100 сотрудников, применяется 41 единица техники. Спасены 6 человек, говорится в Telegram-канале ведомства. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области на пожаре погибли двое взрослых и 5-летний мальчик
30 августа 2025, 11:29
В Самарской области на пожаре погибли двое взрослых и 5-летний мальчик
Пожар был в селе Ермаково, на правом берегу Волги, в СДТ «Волжские зори». Происшествия
183
Общая площадь пожаров на сопредельной территории – более 120 гектаров. Все лесные пожары произошли по вине человека.
25 августа 2025, 19:48
За минувшие выходные самарские лесники трижды спасали лес от огня
Общая площадь пожаров на сопредельной территории – более 120 гектаров. Все лесные пожары произошли по вине человека. Происшествия
921
На площади 210 квадратных метров.
23 августа 2025, 13:17
Ночью в Муранском бору Шигонского района горели два жилых дома и хозяйственные постройки
На площади 210 квадратных метров. Происшествия
1027
В центре внимания
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
30 августа 2025  14:05
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
140
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
30 августа 2025  11:58
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
247
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
30 августа 2025  09:18
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
262
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
326
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
862
Весь список