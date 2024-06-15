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Названы популярные у россиян направления для поездок с детьми

15 июня 2024 13:31
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Названы популярные у россиян направления для поездок с детьми

В число направлений, популярность которых значительно выросла этим летом, вошли Мурманская область, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай и Республика Адыгея. Это следует из данных сервиса «Яндекс Путешествия», с которыми ознакомились «Известия» 15 июня. Эксперты выяснили, что эти места интересны россиянам, которые планируют попутешествовать с детьми.

В Мурманской области средняя цена за ночь в отеле составляет 9 тыс. рублей, в Республике Северная Осетия — Алания — 10,2 тыс. рублей, в Кабардино-Балкарской Республике — 8,5 тыс. рублей, в Республике Алтай — 11,9 тыс. рублей, в Республике Адыгея — 9,3 тыс. рублей.

При этом востребованными остаются и популярные российские курорты: летом россияне на 130% активнее бронировали отели для отдыха с детьми в Республике Крым. Самые популярные города региона — Евпатория, Судак, Алушта и Севастополь.

Вырос спрос на 60% и на отели в Краснодарском крае. Чаще туристы интересуются отелями в таких городах и станицах, как Должанская и Лермонтово.

Среди самых доступных направлений, по мнению экспертов сервиса, для отпуска с детьми в разгар летних каникул оказался Калининград: стоимость проживания в трехзвездочном отеле начинается от 55 800 рублей на семью из трех человек, перелет — от 14 700 рублей в одну сторону из Москвы. В этом же списке — Казань (проживания в трехзвездочном отеле для семьи — от 95 400 рублей, рейс из столицы — от 11 900 рублей), Ставропольский край (цена в отеле в Минеральных Водах — от 27 000 рублей на семью, перелет — от 21 500 рублей), Крым (стоимость проживания — от 28 000 рублей, билет на поезд — от 14 200 рублей), Дагестан (проживание в трехзвездочном отеле — от 54 000 рублей на семью, перелет — от 22 тыс. рублей).

Теги: Опрос

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