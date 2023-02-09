На месте взрыва дома в Новосибирске нашли пятого погибшего

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Жертвами взрыва газа в жилом доме в Новосибирске стали пять человек, среди них двухлетний ребенок. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили представители экстренных служб.

«Нашли еще одно тело, женщина 40 лет, и еще один погибший — ребенок двух лет», — сказали ТАСС в экстренных службах.

Взрыв бытового газа произошел ранее в этот день в четырехподъездном пятиэтажном доме на улице Линейной. Хлопком было обрушено два подъезда здания, после чего последовал пожар на площади 300 кв. м, который был ликвидирован.

На место происшествия уже прибыли аэромобильные группировки главного управления и Сибирского спасательного центра МЧС России в составе более 70 человек. Также сообщалось, что в Новосибирск вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков вместе с опергруппой центрального аппарата ведомства.

На данный момент сообщается об 11 пострадавших, среди которых двое детей, о чем рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона также уточнил, что основная версия причин взрыва — это нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», пишут "Известия".