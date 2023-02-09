Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы обратили внимание на оживленный перекресток на пересечении ул. Советской Армии и ул. Ново-Садовой.
Трамвайные пути в Самаре оперативно расчистили от наледи благодаря системе Инцидент Менеджмент
В феврале невыгодно уходить в отпуск или по какой-либо другой причине пропускать работу.
Самарцам рассказали, как праздничные дни в феврале отразятся на зарплате
Подал в отставку с поста председателя Совмина РСФСР 26 сентября 1991 года.
Умер последний председатель Совмина РСФСР Иван Силаев
В Самарской области функционируют 63 государственные медицинские организации, которые оказывают стоматологическую помощь.
9 февраля - Международный день стоматолога
Дети, не зная чем себя занять, развлекаются тем, что звонят по экстренным телефонам, а затем наблюдают, как работают специальные службы.
Школьникам из Похвистнево рассказали о цене ложного вызова
В России 2022 год стал вторым самым теплым за 130 лет
В России 2022 год стал вторым самым теплым за 130 лет
АВТОВАЗ выпустил спортивный универсал LADA Vesta NG SW Sport
АВТОВАЗ выпустил спортивный универсал LADA Vesta NG SW Sport
На месте взрыва дома в Новосибирске нашли пятого погибшего
На месте взрыва дома в Новосибирске нашли пятого погибшего
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.58
0.69
EUR 76.83
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Открывается сезон уникальных лекций в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе"
На «Металлурге» прошло празднование 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова
В Волжском районе полицейские в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ
Весь список
  • Персональные данные

На месте взрыва дома в Новосибирске нашли пятого погибшего

9 февраля 2023 13:47
126
На месте взрыва дома в Новосибирске нашли пятого погибшего

Жертвами взрыва газа в жилом доме в Новосибирске стали пять человек, среди них двухлетний ребенок. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили представители экстренных служб.

«Нашли еще одно тело, женщина 40 лет, и еще один погибший — ребенок двух лет», — сказали ТАСС в экстренных службах.

Взрыв бытового газа произошел ранее в этот день в четырехподъездном пятиэтажном доме на улице Линейной. Хлопком было обрушено два подъезда здания, после чего последовал пожар на площади 300 кв. м, который был ликвидирован.

На место происшествия уже прибыли аэромобильные группировки главного управления и Сибирского спасательного центра МЧС России в составе более 70 человек. Также сообщалось, что в Новосибирск вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков вместе с опергруппой центрального аппарата ведомства.

На данный момент сообщается об 11 пострадавших, среди которых двое детей, о чем рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона также уточнил, что основная версия причин взрыва — это нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», пишут "Известия".

Теги: ЧП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти при падении с высоты погибший сломал шлагбаум
02 февраля 2023, 13:52
В Тольятти при падении с высоты погибший сломал шлагбаум
ЧП произошло на ул. Дзержинского в Автозаводском районе. Происшествия
692
В Тольятти спасли рыбака со льдины
12 декабря 2022, 14:00
В Тольятти спасли рыбака со льдины
Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на льду. Происшествия
1049
В Сызрани мужчина провалился под лед
09 декабря 2022, 13:53
В Сызрани мужчина провалился под лед
Мужчина с признаками переохлаждения госпитализирован в городскую больницу. Происшествия
1125
В центре внимания
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
9 февраля 2023  13:31
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
176
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
9 февраля 2023  12:00
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
210
В Самаре за сохранностью дорог, отремонтированных на средства нацпроекта, организован контроль
9 февраля 2023  10:15
В Самаре за сохранностью дорог, отремонтированных на средства нацпроекта, организован контроль
156
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции
8 февраля 2023  09:51
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции
637
Ключевыми вопросами для обсуждения стали реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также программа модернизации первичного звена отрасли. 
7 февраля 2023  21:51
«Главная цель – здоровье наших земляков»: губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по развитию региональной системы здравоохранения
2731
Весь список