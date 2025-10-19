МВД: мошенники крадут аккаунты в мессенджерах через объявления с QR-кодами

162

Аферисты крадут аккаунты в мессенджерах с помощью поддельных объявлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Листовки могут представлять опасность. Расположенные там QR-коды ведут на фишинговый портал, с помощью которого злоумышленники крадут личные данные жертв.

Ловушка в том, что поддельный сайт внешне похож на сайт Telegram. Там мошенники просят пользователя подтвердить свой номер телефона с помощью кода, якобы для того, чтобы в чат не вступили посторонние люди.

"Если ввести код подтверждения, злоумышленники получат доступ к мессенджеру", — отмечается в сообщении.

Завладев аккаунтом, злоумышленник сможет найти пароли от соцсетей и банков, интимные фото или фото документов. Эти данные они смогут использовать в преступных целях.