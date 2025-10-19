Я нашел ошибку
Перед спектаклем пройдет паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян, с психологами Вероникой Чувановой и Ларисой Панариной.
В «СамАрте» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
«Крылья Советов» расстались с главврачом
В России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав
в августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
МВД: мошенники крадут аккаунты в мессенджерах через объявления с QR-кодами

19 октября 2025 10:04
162
МВД: мошенники крадут аккаунты в мессенджерах через объявления с QR-кодами

Аферисты крадут аккаунты в мессенджерах с помощью поддельных объявлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Листовки могут представлять опасность. Расположенные там QR-коды ведут на фишинговый портал, с помощью которого злоумышленники крадут личные данные жертв.

Ловушка в том, что поддельный сайт внешне похож на сайт Telegram. Там мошенники просят пользователя подтвердить свой номер телефона с помощью кода, якобы для того, чтобы в чат не вступили посторонние люди.

"Если ввести код подтверждения, злоумышленники получат доступ к мессенджеру", — отмечается в сообщении.

Завладев аккаунтом, злоумышленник сможет найти пароли от соцсетей и банков, интимные фото или фото документов. Эти данные они смогут использовать в преступных целях.

