Мошенники использовали аккаунт на "Госуслугах" для оформления займов

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Стало известно об использовании мошенниками аккаунта на "Госуслугах" для оформления займов. Как сообщила глава Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская, в октябре обратился мужчина, который узнал, что на его имя оформлены кредиты.

Выяснилось, что мошенники "от имени пострадавшего попросили оператора мобильной связи временно отключить его номер от сети", и в течение часа, когда связи не было, они "получили доступ к его учетной записи на портале "Госуслуги" и скопировали персональные данные пользователя", передает ТАСС.

Затем злоумышленники сделали поддельную цифровую копию паспорта с личными сведениями потерпевшего и фотографией преступника, а после направили запросы на оформление кредитов в семи микрофинансовых компаний и получили деньги.

Эксперты Центра подготовили заявления о недействительности договоров займа