Я нашел ошибку
Главные новости:
В июне россиян ждет короткая рабочая неделя
В июне россиян ждет короткая рабочая неделя
Диетолог назвала самую полезную ягоду
Диетолог назвала самую полезную ягоду
В России захотели ввести отцовский капитал
В России захотели ввести отцовский капитал
Медведев: Россия устала от конфронтации с Западом
Медведев: Россия устала от конфронтации с Западом
Самарские пляжи готовят к открытию
Самарские пляжи готовят к открытию
В России вступил в силу запрет на продажу sim-карт вне салонов связи
В России вступил в силу запрет на продажу sim-карт вне салонов связи
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади квартиры
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади квартиры
Ливень в Самарской области 31 мая побил рекорд 1957 года
Ливень в Самарской области 31 мая побил рекорд 1957 года
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.3
-0.29
EUR 89.38
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на "Международный день защиты детей" сегодня, 1 июня
1 июня в САТОБ откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр»
В «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Медведев: Россия устала от конфронтации с Западом

1 июня 2021 12:00
110
Медведев: Россия устала от конфронтации с Западом

Россия устала от конфронтации с Западом, однако всё ещё можно вернуть. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью газете "Коммерсант". По его словам, конфронтацию раскрутила не Россия. Медведев подчеркнул, что российским властям не нравится сложившаяся ситуация, многие устали от существующих международных отношений.

Он добавил, что Запад решил «дотла» разрушить отношения с Россией на фоне крымского вопроса. При этом Медведев уточнил, что в отношениях с Западом «всё можно вернуть». Россия не отсекает все пути общения с другими государствами, в отличие от Евросоюза и США, которые начали вводить индивидуальные санкции.

Как заключил Медведев, сейчас отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны.

Теги: Запад конфронтация Медведев Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Лукашенко на встрече с российским лидером в Сочи не ставил вопрос об увеличении экономической помощи.
29 мая 2021, 22:33
Белоруссия получит от России $500 млн второго транша госкредита в ближайшее время
Лукашенко на встрече с российским лидером в Сочи не ставил вопрос об увеличении экономической помощи. Политика
845
«Пакистанский поток» призван обеспечить транспортную связь между странами Балтии и Индией через Иран.
28 мая 2021, 19:58
«Пакистанский поток»: Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода
«Пакистанский поток» призван обеспечить транспортную связь между странами Балтии и Индией через Иран. Экономика
909
Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями.
27 мая 2021, 17:24
Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines лететь в РФ в обход Белоруссии
Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. В мире
711
В центре внимания
Из-за Первенства Самары по велоспорту временно ограничат движение
1 июня 2021  10:37
Из-за Первенства Самары по велоспорту временно ограничат движение
Транспорт
127
Дмитрий Азаров :
31 мая 2021  23:59
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Политика
385
По поручению Дмитрия Азарова первоочередное внимание участники совещания уделили рискам и угрозам, связанным с весенне-летним пожароопасным периодом.
31 мая 2021  22:12
Виктор Кудряшов провел видеоконференцию по вопросам обеспечения безопасности граждан в весенне-летний период
Политика
918
«Каждый такой случай рассматривать как чрезвычайный, проводить расследование», – поручил глава региона.
31 мая 2021  21:31
Дмитрий Азаров потребовал исключить задержки в выдаче сертификатов о вакцинации
Политика
374
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
31 мая 2021  14:03
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
Транспорт
458
Весь список