Медведев: Россия устала от конфронтации с Западом

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Россия устала от конфронтации с Западом, однако всё ещё можно вернуть. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью газете "Коммерсант". По его словам, конфронтацию раскрутила не Россия. Медведев подчеркнул, что российским властям не нравится сложившаяся ситуация, многие устали от существующих международных отношений.

Он добавил, что Запад решил «дотла» разрушить отношения с Россией на фоне крымского вопроса. При этом Медведев уточнил, что в отношениях с Западом «всё можно вернуть». Россия не отсекает все пути общения с другими государствами, в отличие от Евросоюза и США, которые начали вводить индивидуальные санкции.

Как заключил Медведев, сейчас отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны.