Google впервые оштрафовали за нарушение закона о локализации данных россиян

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Компания Google получила первый штраф в 3 млн рублей за нарушение закона об обязательной локализации данных россиян на территории РФ.

В конце мая заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что крупные IT-компании вроде Facebook и Twitter будут обязаны локализовать базы данных российских пользователей на территории РФ до 1 июля.

8 апреля стало известно, что Роскомнадзор привлечет к ответственности Facebook, Twitter и Google в случае, если они не предоставят информацию о локализации персональных данных российских пользователей.

1 июля стало известно, что Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных на территории России, в связи с чем в отношении этих компаний были составлены соответствующие административные протоколы, пишут "Известия".