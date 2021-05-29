11 тысяч женщин судятся с Google за неравную зарплату с мужчинами

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Суд в Сан-Франциско разрешил бывшим сотрудницам Google подать коллективный иск против Google. Они обвиняют компанию в неравной оплате труда между мужчинами и женщинами.

Иск подали четыре девушки, но он затрагивает почти 11 тысяч женщин, которые работали в Google с 2013 года.

Они утверждают, что мужчины, работающие в Google на аналогичных должностях, зарабатывают примерно на $16 тыс. в год больше женщин, и чаще продвигаются по карьерной лестнице. В документе также говорится, что Google нарушила закон Калифорнии о равной оплате труда, сообщает iphones.ru.

Истцы требуют от Google возмещения ущерба на сумму более $600 млн.