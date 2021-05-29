Google впервые подала в суд на Роскомнадзор

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23 апреля Google впервые подала иск к Роскомнадзору. 11 мая Арбитражный суд Москвы принял иск к рассмотрению.

Компания пытается оспорить требование РКН по удалению 12 ссылок на YouTube с противоправной информацией с призывами на митинги. Причём в суд обратилась именно американская головная организация.

"Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года", — Роскомнадзор.

Юрист Роскомсвободы уверен, что такое решение связано с усилением давления властей на сервис. В случае проигрыша Google грозит штраф в 8 млн рублей, пишет Коммерсантъ.

Фото: Pixabay.com