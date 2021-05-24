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Google подала иск против Роскомнадзора

24 мая 2021 11:00
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Google подала иск против Роскомнадзора

Американская компания Google LLC подала иск к Роскомнадзору после требования российского ведомства заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает в понедельник, 24 мая, издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что 11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству данный иск от Google LLC, который был подан 23 апреля. Согласно информации издания, компания требует признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными.

До этого американская компания занимала позицию ответчика или третьего лица, добавляет «Газета.ру».

Ранее в марте в мировом суде Москвы сообщили, что в отношении Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google, не удаливших материалы, которые призывали детей участвовать в незаконных акциях, были составлены 12 протоколов об административном нарушении. Сообщалось, что Facebook и Twitter грозят штрафы по 12 млн рублей, пишут "Известия".

Теги: Google Роскомнадзор суд

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