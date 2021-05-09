Главный Парад Победы сегодня состоится на Красной площади в Москве

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В нем примут участие более 12 тысяч человек, будет задействовано свыше около 200 образцов исторической, современной и перспективной боевой техники, а также 76 самолётов и вертолётов – по числу лет, прошедших с 9 мая 45-го.

Парад примет глава Минобороны Сергей Шойгу. Командовать парадом, который начнется под бой кремлёвских курантов в 10 утра по Москве, будет главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

По брусчатке Красной площади пройдут 37 парадных расчётов. В состав механизированной колонны войдут, в частности, танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", бронеавтомобили повышенной защищённости семейства "Тайфун". Новинкой парада станет машина "Тайфун-ПВО". Среди вооружения ракетных войск и артиллерии -ракетный комплекс "Искандер-М", реактивная система залпового огня "Торнадо-С". Отмечается, что все военнослужащие, задействованные в параде, вакцинировались от коронавируса, передает Радио Маяк.