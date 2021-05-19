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«Спасибо» офлайн: сотрудники КНПЗ навестили с подарками фронтовиков

19 мая 2021 13:28
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Спасибо офлайн: сотрудники КНПЗ навестили с подарками фронтовиков

Молодые специалисты нефтеперерабатывающего завода поздравили ветеранов Куйбышевского района.

Участников Великой Отечественной с каждым годом становится все меньше, и на парадах их уже не встретишь – здоровье не позволяет принимать почести. Второй День Победы ветераны встречают в изоляции еще по одной причине – из-за коронавируса. Конечно, без поздравлений герои не остались – молодые специалисты Куйбышевского НПЗ привезли подарки на дом, позаботившись о мерах безопасности старшего поколения. Кроме разнообразных продуктов, фронтовикам доставили «заказы» по их личным пожеланиям – средства гигиены, диетическое питание и другие полезные вещи (например, чайник со свистком). Молодежь КНПЗ передала ветеранам подарки и поздравления, а взамен получила самые проверенные исторические сведения из первых рук. Воспоминания фронтовиков правдивы, а потому бесценны.

Теги: Великая Отечественная война ветераны День Победы КНПЗ
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