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На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»

2 сентября 2021 12:43
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На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»

2 сентября с 18:00 до 21:00 на площадке открытого кинотеатра на 4-й очереди набережной («Ладья») состоится кинопоказ «Тишина». Вход свободный. 12+

Мероприятие приурочено ко Дню окончания Второй мировой войны и 80-летию с момента присвоения Самаре-Куйбышеву статуса «запасной столицы». В программе кинопоказа – документальные ленты, рассказывающие о военных страницах в истории Куйбышева. Зрители увидят фильмы, снятые ГТРК «Самара», телеканалом «Губерния», интернет-журналом «Другой Город», информационным порталом «Волга Ньюс», телеканалом «Самара-ГИС», АО «РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов», Куйбышевской железной дорогой, АО «Авиаагрегат».

«Мы снимали свой фильм совместно с предприятием ПАО «Кузнецов» в честь 75-й годовщины Победы, в преддверии 80-летия с момента эвакуации наших предприятий в Куйбышев. Мы понимали, что великая история буквально на глазах уходит в прошлое и забывается. Этого нельзя допустить – мужественные военные годы должны навсегда остаться в нашей памяти и в городских традициях. В них наша сегодняшняя сила, энергия, достижения, благополучие», – комментирует Ольга Гурина, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ АО «РКЦ «Прогресс».

В жизни каждого из нас есть моменты, которые во многом определяют нашу судьбу и наше будущее. История городов в этом смысле похожа на человеческие судьбы. Для Самары период «запасной столицы» стал ключевым этапом в становлении города как крупного промышленного центра страны.

Постановление Государственного Комитета Обороны СССР от 15 октября 1941 года раз и навсегда изменило образ жизни провинциального Куйбышева. Буквально за несколько месяцев население города увеличилось в два раза. В «запасную столицу» переехали многие члены Правительства страны. В городе были размещены 22 дипмиссии иностранных государств. Сюда были эвакуированы промышленные предприятия, обеспечивающие обороноспособность страны. Благодаря своему географическому положению город превратился в мощный транспортный узел – за годы войны 19 миллионов вагонов было перевезено сотрудниками Куйбышевской железой дороги. В Куйбышеве были развернуты 54 госпиталя, где проходили лечение 181 850 раненых бойцов. В октябре 1941 года в наш город был эвакуирован Большой театр в составе 500 человек. Именно в «запасной столице» впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. Прошел знаменитый парад 1941 года. И это далеко неполный перечень событий, которые пережил наш город в военные годы. Об этом – фильмы, которые самарцы смогут увидеть в ходе трехчасового киномарафона. 

«Эти документальные ленты надо смотреть! Чтобы понимать, в каком городе мы родились и живем, понимать характер горожан, гордиться родным краем и его трудовым подвигом. Совместно с Департаментом культуры и молодежной политики городского округа Самара мы организовали этот кинопоказ. Уверена, что горожане многое для себя поймут и даже пересмотрят свое отношение к Самаре», – отметила Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», организатор кинопоказа.

Мероприятие проводится при организационной поддержке Правительства Самарской области и Администрации г.о. Самара.

 
Теги: Великая Отечественная война кинопоказ Мероприятия Тишина

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