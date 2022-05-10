Я нашел ошибку
Главные новости:
Портрет голливудской дивы под названием Shot Sage Blue Marilyn создан Уорхолом методом шелкографии в 1964 году, через два года после смерти актрисы.
Портрет Монро, созданный Энди Уорхолом, был продан на торгах Christie's за $195,04 млн
В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра.
В Самарской области ожидается сильный ветер
«Как и обещали после 22.00 погремел грандиозный салют»: в Самаре к 77-летию Победы провели торжества одни из самых ярких в стране
«Как и обещали после 22.00 погремел грандиозный салют»: в Самаре к 77-летию Победы провели одни из самых ярких торжеств в стране
В Самарской области автомобилистка сбила пенсионерку
В Самарской области автомобилистка сбила пенсионерку
Профилактическая работа по недопущению природных пожаров в Самарской области продолжается
Профилактическая работа по недопущению природных пожаров в Самарской области продолжается
В Самаре проведут инклюзивный бал
В Самаре проведут инклюзивный бал
Около 20 человек эвакуировали с загоревшегося колеса обозрения в Подмосковье
Около 20 человек эвакуировали с загоревшегося колеса обозрения в Подмосковье
В Самарской области состоялись торжественные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Самарской области прошли торжественные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 67.38
1.14
EUR 71.1
1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ  продолжает выездные библиоэкспедиции проекта «Победный май»
В Самарской области открыты четыре мурала в память о героях специальной военной операции
Дмитрий Азаров вместе с земляками открыл памятник Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самарской области прошли торжественные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

10 мая 2022 12:02
199
В Самарской области состоялись торжественные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

9 мая в Самарской области прошли торжественные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Их кульминацией  стали вечерний концерт на площади им.Куйбышева, праздничный фейерверк   красочный артиллеристский салют.

Напомним, что программу праздничных мероприятия 9 мая открыл военный парад в Самаре  с участием  28 парадных расчетов и около 2000 человек. После военного парада стартовало шествие  «Бессмертного полка». В этом году акция получилось особенно масштабной. На территории региона в ней  очно  приняли участие более 170 тысяч человек.  Губернатор Дмитрий Азаров вместе с семьей прошел в «Бессмертном полку» с портретом своего героя - участника Великой Отечественной войны. Позже Глава региона вместе с представителями силовых ведомств, общественных, военно-патриотических и ветеранских организаций возложил цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы в память о героях, защищавших Родину в Великой Отечественной войне.

Для ветеранов, почетных граждан города и области был организован торжественный прием, на котором Губернатор вручил заслуженные награды за труд, служение людям и развитие ветеранского движения.

На вечернем концерте на площади Куйбышева для жителей Самарской области выступили лучшие творческие коллективы и артисты региона, в том числе государственный Волжский русский народный хор                                  им. П. М. Милославова, солисты Самарского академического театра оперы и балета. Поздравить жителей губернии с Днем Победы приехали Заслуженный артист  России  Денис Майданов, Заслуженный артист Кабардино-Балкарии и Дагестана Александр Коган, знаменитый на всю страну и в мире академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ под управлением Народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева. 

Со сцены земляков с великим праздником поздравил Губернатор Дмитрий Азаров: «Сегодня день великой радости и великой памяти. День великой гордости за нашу страну, за нашу великую историю. За поколение победителей, которые ценой своей жизни защитили мирное небо над нашей страной, освободили мир от нацизма. За поколение, которое здесь, в Куйбышеве,  в тылу ковало Победу, отдавая все, что есть, ради фронта, ради Победы».

Глава региона отметил тот огромный вклад, который внесли в достижение Победы жители региона. «Более полумиллиона наших земляков ушли на фронт и половина из них не вернулись домой. Здесь, в тылу, не щадя своей жизни и сил, отдавая последнее, создавалось оружие победы. Мы помним и чтим, и никогда не забудем и никогда не предадим этой памяти великого поколения победителей!», - отметил Губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня российские военнослужащие, следуя заветам предков, снова защищают мир от нацизма. «К сожалению, нацизм вновь пророс у самых границ нашей страны. И наши парни сражаются сегодня там, чтобы здесь мы жили в мире, чтобы мирное небо было над нашей родной землей, над Россией. Мы едины с ними! Мы благодарны им за их подвиги, о которых мы узнаем каждый день. Они защитники, они наша гордость. И мы будем славить их каждый день. Давайте своим единством окажем им поддержку, сделаем все, чтобы приблизить победу, - подчеркнул Глава региона. - Давайте поможем людям, которые оказались в беде, под пулями и снарядами, восстановить их экономику. И Самарская область уже это делает. Мы уже помогаем нашим братьям из ЛНР и ДНР восстанавливать города и села. Уверен, мы сделаем все для того, чтобы этот мир, наш мир, русский мир никогда не был в руках нацистов. С праздником, с Днем Великой Победы!»

Дмитрий Азаров вместе с участниками концерта, депутатами Государственной Думы РФ Александром Хинштейном, Леонидом Симановским, Главой Самары Еленой Лапушкиной и тысячами земляков, пришедших на концерт, исполнили легендарную песню «День Победы». 

Завершили праздничный концерт красочный фейерверк и салют.

Теги: В центре внимания День Победы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Шествие Бессмертного полка онлайн стартовало в самых восточных регионах России
09 мая 2021, 13:38
Шествие «Бессмертного полка онлайн» стартовало в самых восточных регионах России
Найти трансляцию со своими близкими и временем их прохождения в шествии можно на сайте проекта. Общество
2300
Самарская область вместе со всей страной отмечает 76-ю годовщину Великой Победы
09 мая 2021, 13:27
Самарская область вместе со всей страной отмечает 76-ю годовщину Великой Победы
С 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне жителей региона поздравил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Общество
1224
На центральной площади Самары состоялся Парад Победы
09 мая 2021, 12:32
На центральной площади Самары состоялся Парад Победы
По площади Куйбышева прошли более 2200 военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств региона. Общество
1210
  • Консультант плюс
В центре внимания
«Как и обещали после 22.00 погремел грандиозный салют»: в Самаре к 77-летию Победы провели торжества одни из самых ярких в стране
10 мая 2022  14:02
«Как и обещали после 22.00 погремел грандиозный салют»: в Самаре к 77-летию Победы провели одни из самых ярких торжеств в стране
157
В Самарской области состоялись торжественные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
10 мая 2022  12:02
В Самарской области прошли торжественные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
198
В Самаре 20 мая будут распределять места в детсадах на следующий учебный год
10 мая 2022  11:20
В Самаре 20 мая будут распределять места в детсадах на следующий учебный год
186
В Самаре на площади Куйбышева прошёл парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
9 мая 2022  11:47
В Самаре на площади Куйбышева прошёл парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1349
Праздничные мероприятия в Самаре в День Победы завершатся концертом, салютом и фейерверком
9 мая 2022  10:36
Праздничные мероприятия в Самаре в День Победы завершатся концертом, салютом и фейерверком
4651
Весь список