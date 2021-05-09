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Шествие «Бессмертного полка онлайн» стартовало в самых восточных регионах России. Из-за технических сложностей в обработке анкет не все авторы заявок получили уведомления об их одобрении и времени прохождения героев в онлайн-шествии «Бессмертного полка».

Организаторы приносят свои извинения и сообщают, что найти трансляцию со своими близкими и временем их прохождения в шествии можно на сайте проекта https://2021.polkrf.ru/ сразу после начала трансляции онлайн-шествия, в указанном при регистрации регионе появится возможность найти своего героя по фамилии через поисковую строку в верхней части экрана. Также поиском можно воспользоваться при просмотре трансляции в приложениях «Бессмертного полка» в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Напоминаем, что если заявка не прошла модерацию до 7 мая, то после утверждения её герои пройдут в строю «Бессмертного полка онлайн» 10–11 мая.

Уже через несколько часов, ровно в 15:00 по местному времени, в эфире телеканалов «Самара 24», «Губерния», «Самара – ГИС», «Тольятти 24», в эфирах муниципальных телекомпаний (Чапаевск, Отрадный, Жигулёвск, Сызрань, Борский район и др.), в пабликах «Самарская область» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», социальных сетях муниципальных СМИ, а также на экранах, установленных на площади Куйбышева, площади Славы, на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге у площади Славы стартует прямой эфир онлайн-шествия «Бессмертный полк».