Я нашел ошибку
Главные новости:
Шествие Бессмертного полка онлайн стартовало в самых восточных регионах России
Шествие «Бессмертного полка онлайн» стартовало в самых восточных регионах России
Самарская область вместе со всей страной отмечает 76-ю годовщину Великой Победы
Самарская область вместе со всей страной отмечает 76-ю годовщину Великой Победы
В Самарской области разведчики ЦВО поздравили участников Великой Отечественной войны с Днем Победы
В Самарской области разведчики ЦВО поздравили участников Великой Отечественной войны с Днем Победы
На центральной площади Самары состоялся Парад Победы
На центральной площади Самары состоялся Парад Победы
Жительнице Самарской области вручили билет на парад на Красной площади
Жительнице Самарской области вручили билет на парад на Красной площади
Космонавты МКС поздравили землян с Днем Победы
Космонавты МКС поздравили землян с Днем Победы
В Самарской области полицейские и общественники принимают участие в акции «Георгиевская ленточка»
В Самарской области полицейские и общественники принимают участие в акции «Георгиевская ленточка»
Воздушная часть парада Победы над Красной площади состоится
Воздушная часть парада Победы над Красной площади состоится
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
-0.44
EUR 89.51
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы
В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Шествие «Бессмертного полка онлайн» стартовало в самых восточных регионах России

9 мая 2021 13:38
43
Шествие Бессмертного полка онлайн стартовало в самых восточных регионах России

Шествие «Бессмертного полка онлайн» стартовало в самых восточных регионах России. Из-за технических сложностей в обработке анкет не все авторы заявок получили уведомления об их одобрении и времени прохождения героев в онлайн-шествии «Бессмертного полка». 

Организаторы приносят свои извинения и сообщают, что найти трансляцию со своими близкими и временем их прохождения в шествии можно на сайте проекта https://2021.polkrf.ru/ сразу после начала трансляции онлайн-шествия, в указанном при регистрации регионе появится возможность найти своего героя по фамилии через поисковую строку в верхней части экрана. Также поиском можно воспользоваться при просмотре трансляции в приложениях «Бессмертного полка» в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Напоминаем, что если заявка не прошла модерацию до 7 мая, то после утверждения её герои пройдут в строю «Бессмертного полка онлайн» 10–11 мая.

Уже через несколько часов, ровно в 15:00 по местному времени, в эфире телеканалов «Самара 24», «Губерния», «Самара – ГИС», «Тольятти 24», в эфирах муниципальных телекомпаний (Чапаевск, Отрадный, Жигулёвск, Сызрань, Борский район и др.), в пабликах «Самарская область» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», социальных сетях муниципальных СМИ, а также на экранах, установленных на площади Куйбышева, площади Славы, на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге у площади Славы стартует прямой эфир онлайн-шествия «Бессмертный полк».

Теги: «Бессмертный полк онлайн» «Бессмертный полк» Акценты В центре внимания День Победы празднование 9 Мая

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область вместе со всей страной отмечает 76-ю годовщину Великой Победы
09 мая 2021, 13:27
Самарская область вместе со всей страной отмечает 76-ю годовщину Великой Победы
С 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне жителей региона поздравил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Общество
15
На центральной площади Самары состоялся Парад Победы
09 мая 2021, 12:32
На центральной площади Самары состоялся Парад Победы
По площади Куйбышева прошли более 2200 военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств региона. Общество
81
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в Бессмертном полку онлайн»
07 мая 2021, 11:22
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в «Бессмертном полку онлайн»
Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части онлайн-шествия, где демонстрировались фотографии их близких. Общество
572
В центре внимания
Шествие Бессмертного полка онлайн стартовало в самых восточных регионах России
9 мая 2021  13:38
Шествие «Бессмертного полка онлайн» стартовало в самых восточных регионах России
Общество
35
Самарская область вместе со всей страной отмечает 76-ю годовщину Великой Победы
9 мая 2021  13:27
Самарская область вместе со всей страной отмечает 76-ю годовщину Великой Победы
Общество
74
На центральной площади Самары состоялся Парад Победы
9 мая 2021  12:32
На центральной площади Самары состоялся Парад Победы
Общество
103
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
9 мая 2021  10:05
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
Общество
145
С момента своего образования государственное радиовещание стало неотъемлемой частью жизни нашего региона.
7 мая 2021  15:04
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем радио 
Общество
549
Весь список