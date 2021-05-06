Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты

145

По решению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ко Дню Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и некоторые другие категории граждан получат дополнительные выплаты. С такой инициативой ранее к главе региона обратилась депутаты и общественники. Большинство ветеранов выплаты уже получили.

«Пусть эти дополнительные выплаты, которых раньше не было в регионе, станут и знаком благодарности, и мерой поддержки наших ветеранов», - подчеркнул ранее Дмитрий Азаров. Поддержка тех, кто нуждается в помощи, сохранение исторической памяти – важная часть стратегии лидерства главы региона.

В их числе - ветеран Сергей Савельевич Лобачев, который отпразднует свой 95-летний юбилей в этом году. Дополнительную выплату к празднику Великой Победы получила и Клавдия Федоровна Дунина – она тоже участник Великой Отечественной войны.

Награждена Медалью за отвагу, Медалью за победу над Германией, Орденом Отечественной войны II степени.

Всего в Самарской области единовременную выплату к 9 мая получат более 15 000 жителей губернии.

10 тысяч рублей - инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны, принимавшие участие в войне с Финляндией, Великой Отечественной войне и (или) войне с Японией.

5 тысяч рублей – труженики тыла, лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя».

2 000 рублей положены бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и её союзниками в период Второй мировой войны; вдовам (вдовцам) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, принимавших участие в войне с Финляндией, Великой Отечественной войне и (или) войне с Японией.