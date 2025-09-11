Эдгар Севикян перешел в «Акрон» на правах аренды

166

Полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян стал игроком тольяттинского «Акрона». Футболист присоединится к клубу на правах аренды до конца сезона-2025/26, при этом в соглашении предусмотрена опция выкупа.

Севикян — воспитанник московского «Локомотива». В 2017 году он перебрался в Испанию, где продолжил карьеру в академии «Леванте». В январе 2020 года дебютировал за вторую команду клуба в Сегунде B, а спустя год провел свой первый матч в Ла Лиге, выйдя на замену против «Хетафе». Летом 2022 года хавбек вернулся в Россию и подписал контракт с «Пари Нижний Новгород», за который сыграл 40 матчей, отметившись восемью голами и одной результативной передачей.

В январе 2024 года Севикян стал игроком «Ференцвароша», проведя за команду 19 игр (2 гола, 1 ассист). Прошлый сезон он отыграл в аренде за «Локомотив», приняв участие в 20 встречах и сделав четыре голевые передачи.

За национальную сборную Армении полузащитник провел 18 матчей, забил два мяча и отдал одну передачу. В расположение «Акрона» Севикян прибудет после матчей квалификации ЧМ-2026 против Португалии и Ирландии, пишет Самара-Аиф,