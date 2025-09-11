Эдгар Севикян перешел в «Акрон» на правах аренды

Я нашел ошибку
Главные новости:
Минцифы Самарской области напоминает, что аккумулирует информацию, которую предоставляют операторы связи, но организация самих точек доступа не входит в компетенцию ведомства.  
За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi
На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части.
На Обводном шоссе Тольятти началось устройство нового дорожного полотна
Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий.
«РКС-Самара» знакомит с вакансиями
Фестиваль пройдет во Всемирный День туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». 
На самарской набережной пройдет гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ».
Губернатор Федорищев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам АВТОВАЗа
Для изготовления одной броши у рукодельницы уходит до трех суток.
День УВМ МВД:  в ГУ МВД СО рассказали о сотруднице  службы  с необычным увлечением
Их проведут краеведы, режиссеры, архитекторы, преподаватели, художники, журналисты и т.д.
Десять авторских экскурсий ждут самарцев в рамках Дня города
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.92
1.68
EUR 99.82
1.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Весь список
  • Персональные данные

Эдгар Севикян перешел в «Акрон» на правах аренды

11 сентября 2025 13:43
166
Эдгар Севикян перешел в «Акрон» на правах аренды

Полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян стал игроком тольяттинского «Акрона». Футболист присоединится к клубу на правах аренды до конца сезона-2025/26, при этом в соглашении предусмотрена опция выкупа. 

Севикян — воспитанник московского «Локомотива». В 2017 году он перебрался в Испанию, где продолжил карьеру в академии «Леванте». В январе 2020 года дебютировал за вторую команду клуба в Сегунде B, а спустя год провел свой первый матч в Ла Лиге, выйдя на замену против «Хетафе». Летом 2022 года хавбек вернулся в Россию и подписал контракт с «Пари Нижний Новгород», за который сыграл 40 матчей, отметившись восемью голами и одной результативной передачей.

В январе 2024 года Севикян стал игроком «Ференцвароша», проведя за команду 19 игр (2 гола, 1 ассист). Прошлый сезон он отыграл в аренде за «Локомотив», приняв участие в 20 встречах и сделав четыре голевые передачи.

За национальную сборную Армении полузащитник провел 18 матчей, забил два мяча и отдал одну передачу. В расположение «Акрона» Севикян прибудет после матчей квалификации ЧМ-2026 против Португалии и Ирландии, пишет Самара-Аиф, 

Теги: Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Игрок «Крыльев Советов» попал в топ-7 РПЛ по числу ударов в створ
11 сентября 2025, 12:41
Игрок «Крыльев Советов» попал в топ-7 РПЛ по числу ударов в створ
В активе 20-летнего форварда самарцев семь матчей в чемпионате с пятью голами. Спорт
191
Спортивный праздник для болельщиков пройдет перед домашним матчем «Крыльев Советов» в День города Самара
11 сентября 2025, 10:15
Спортивный праздник для болельщиков пройдет перед домашним матчем «Крыльев Советов» в День города Самары
 В этот день футбольный клуб «Крылья Советов» встретится на домашней арене с командой «Сочи». Спорт
267
26 футболистов, игравших за "Крылья Советов", вызвали на допрос
05 сентября 2025, 12:25
26 футболистов, игравших за "Крылья Советов", вызвали на допрос
Допросы связаны с расследованием в отношении агента Павла Андреева. Спорт
751
В центре внимания
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
197
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
377
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
958
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
433
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
280
Весь список