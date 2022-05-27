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Две трети россиян намерены летом подрабатывать

27 мая 2022 12:59
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Две трети россиян намерены летом подрабатывать.

Об этом сообщается в исследовании сервиса "Зарплата.ру". На весь летний сезон готовы брать подработки четверть опрошенных.

Более трети респондентов планируют подрабатывать этим летом, чтобы быстрее закрыть кредиты и рассчитаться с долгами; 24% – из-за низкой зарплаты; с целью личных накоплений – 20%, для материальной подстраховки – 8%. У 6% респондентов подработка – это хобби.

Самыми популярными вакансиями для подработки стали курьер, работник колл-центра, репетитор, таксист, маркетолог, няня, фотограф. Опрос был проведен среди 1 700 работающих жителей страны в возрасте 18-55 лет.

Теги: Опрос

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