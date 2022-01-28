100

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова напомнила, что делать прививки против коронавируса детям будут только с разрешения родителей или законных представителей, а также согласия самого подростка. По ее словам, она получает множество обращений, в которых люди опасаются, что прививка станет обязательной. «Заставить детей делать прививку от COVID-19, неправильный подход, и он приведет к массовым переживаниям», – считает Львова-Белова.

По её словам, некоторое время назад в школах проводились опросы о наличии желания прививать детей. Однако, по мнению специалиста, это делалось для сбора статистических данных, чтобы понять объем вакцины, который потребуется в конкретном регионе.

По словам детского омбудсмена, у каждого родителя или законного представителя есть право выбора ставить или не ставить прививку. Также специалист подчеркнула, что с 15 лет подросток сам имеет право принять решение на этот счет, передает Радио Маяк.