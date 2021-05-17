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Больше половины россиян считают интернет обязательной частью своей жизни, отказаться от него полностью готовы чуть более десяти процентов, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Частично отказаться от интернета готовы 31 процент россиян. О полной готовности порвать с виртуальной реальностью и о наличии такого опыта в своей жизни заявили 12 процентов опрошенных", — выяснили эксперты.

При этом 58 процентов респондентов отказаться от сети не готовы. Наиболее высока их доля в Сибири (63 процента), Приволжье и Московском регионе (по 61 проценту), меньше всего таких людей — в Южном федеральном округе (45 процентов).

Для 62 процентов россиян реальная жизнь интереснее — виртуальная не сможет заменить ее, отмечают авторы исследования. Но если Северном Кавказе так думают 70 процентов, а на Урале — 69, то на Дальнем Востоке меньше половины — 48 процентов. Одинаково интересной реальную и виртуальную жизнь считают 34 процента россиян, и лишь четыре процента полагают, что виртуальная реальность предпочтительнее офлайна.

Банк проводил исследование с 8 по 13 мая, в нем приняли участие тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек

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