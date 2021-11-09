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Билеты с QR-кодом планируют ввести на общественном транспорте Петербурга

9 ноября 2021 23:18
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Коды необходимы для подтверждения оплаты проезда и не связаны с вакцинацией.

Билеты с QR-кодом планируют ввести на общественном транспорте Петербурга в апреле 2022 года, коды необходимы для подтверждения оплаты проезда и не связаны с вакцинацией, сообщили в комитете по транспорту города, передает РИА Новости.

"Проезд по билетам с QR-кодами будет реализован комитетом по транспорту с вводом новой модели транспортного обслуживания населения в апреле 2022 года", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что автобусы на новых маршрутах будут оборудованы валидаторами на поручнях и, приложив к устройству "Единую карту Петербуржца", "Подорожник", банковскую карту, смартфон или штрих-код на бумажном билете, можно будет оплатить проезд.

"QR-код – это разовый проездной билет. По аналогии с жетоном в метро он позволяет пассажиру реализовать свое право на проезд в наземном общественном транспорте за наличный расчет", - разъясняют в комитете.

 

Фото:   РИА Новости / Павел Лисицын

Теги: Городской транспорт

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