39% россиян перешли на режим экономии

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Почти 39% россиян начали больше экономить за последний год, свидетельствует опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Чаще других режима экономии придерживаются граждане в возрасте от 45 лет и зарабатывающие менее 50 тыс. руб. в месяц (42% опрошенных).

Между тем 21% россиян начали тратить больше денег, а среди граждан с ежемесячным доходом от 100 тыс. руб. так себя ведут 24%.

Порядка 27% россиян не изменили свою денежную стратегию, а 13% граждан не знают, что сказать по этому поводу.

Опрос проведен с 18 марта по 8 апреля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет в 363 населенных пунктах, пишет Смотрим.