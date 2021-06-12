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В США мужчина выжил после попадания в пасть кита

12 июня 2021 12:45
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В США мужчина выжил после попадания в пасть кита

Охотник на лобстеров в США выжил после того, как у побережья штата Массачусетс попал в пасть горбатого кита. Как рассказал в интервью СМИ 56-летний Майкл Пакард, при очередном погружении он внезапно почувствовал сильный толчок, после которого вокруг стало темно.

Мужчина испугался и подумал, что его проглотила акула, но затем по отсутствию зубов понял, что находится в пасти кита. Животное, почувствовав дискомфорт, стало резко мотать головой и якобы выплюнуло мужчину. После инцидента Пакарда доставили в больницу.

Медики зафиксировали повреждения мягких тканей, но не обнаружили серьезных травм или переломов, и отпустили его домой. Как отмечают ученые, подобные инциденты происходят крайне редко. По их мнению, горбатые киты обычно не представляют опасности для человека и могут заглотить людей только случайно в процессе поедания мелких рыб и других морских существ, передает Радио Маяк.

Теги: кит США

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