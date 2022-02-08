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В Китае нашли способ выявить COVID-19 менее чем за четыре минуты

8 февраля 2022 22:14
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Ученые отмечают, что новое устройство можно будет использовать в аэропортах, клиниках, отделениях скорой помощи и даже дома.

Группа ученых Фуданьского университета в Шанхае разработала устройство, позволяющее выявить COVID-19 менее чем за четыре минуты с точностью ПЦР-теста, следует из статьи, опубликованной в научном журнале Nature Biomedical Engineering, пишет РИА Новости.

По словам исследователей, новое устройство использует микроскопические механические компоненты, которые в сочетании с микроэлектроникой могут преобразовать механические, химические, биологические или другие сенсорные реакции в электрические сигналы. Устройство можно подключить к компьютеру или смартфону.

Испытание проводилось на 33 пациентах, у которых ранее был диагностирован COVID-19, и 54 здоровых. Результаты тестирования с помощью нового устройства полностью совпали с результатами, полученными с помощью ПЦР.

Ученые отмечают, что новое устройство можно будет использовать в аэропортах, клиниках, отделениях скорой помощи и даже дома.

 

Фото:   pixabay

Теги: Коронавирус

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