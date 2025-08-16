Ученые в Китае разрабатывают первого в мире робота, способного выносить и родить ребенка

185

Китайские ученые создают первого в мире «робота для беременных», который сможет вынашивать ребенка до срока и самостоятельно «рожать», пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

По данным СМИ, устройство будет представлять собой гуманоида с искусственной маткой, снабжаемой питательными веществами через специальный шланг. Создатели подчеркивают, что это не просто инкубатор, а робот, способный воспроизвести весь процесс — от зачатия до родов.

Технология искусственной матки уже находится на «зрелой стадии» и теперь должна быть интегрирована в брюшную полость робота. Прототип планируют представить в следующем году, а стоимость устройства составит около $10 тысяч.

Деталей о методах оплодотворения и имплантации эмбриона в искусственную матку пока не раскрывают.

Фото: pxhere.com