В дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским».
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
17 августа в регионе без осадков, до +27°С
В СУ СКР СО организована процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования гибели женщины в Новосемейкино 
Создатели подчеркивают, что это не просто инкубатор, а робот, способный воспроизвести весь процесс — от зачатия до родов.
Ученые в Китае разрабатывают первого в мире робота, способного выносить и родить ребенка
Молодые кабачки лучше съесть в течение одной–двух недель.
В Роскачестве дали советы по хранению кабачков
В рамках программы «Земский работник культуры» 15 специалистов переедут в районы губернии.
В Самарской области заработала программа "Земский работник культуры"
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении марафона на Кубок главы города.
ГАИ СО: 17 августа в Самаре будет временно ограничено движение транспорта на ряде участков дорожной сети
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Ученые в Китае разрабатывают первого в мире робота, способного выносить и родить ребенка

16 августа 2025 16:53
185
Создатели подчеркивают, что это не просто инкубатор, а робот, способный воспроизвести весь процесс — от зачатия до родов.

Китайские ученые создают первого в мире «робота для беременных», который сможет вынашивать ребенка до срока и самостоятельно «рожать», пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

По данным СМИ, устройство будет представлять собой гуманоида с искусственной маткой, снабжаемой питательными веществами через специальный шланг. Создатели подчеркивают, что это не просто инкубатор, а робот, способный воспроизвести весь процесс — от зачатия до родов.

Технология искусственной матки уже находится на «зрелой стадии» и теперь должна быть интегрирована в брюшную полость робота. Прототип планируют представить в следующем году, а стоимость устройства составит около $10 тысяч.

Деталей о методах оплодотворения и имплантации эмбриона в искусственную матку пока не раскрывают.

 

Фото:   pxhere.com

