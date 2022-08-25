Тольяттинка хотела заработать на бирже и отдала мошенникам 2,5 млн рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок на торговых интернет-платформах.

В Тольятти женщине 1957 года рождения от «брокера» торговой интернет-площадки поступило предложение.

Неизвестный рассказал пенсионерке, что деньги можно делать почти из ничего. Необходимо, лишь правильно вложить средства, после чего можно пожизненно получать большие дивиденды играя на виртуальной бирже. Подавшись на заманчивое предложение, потерпевшая, посредством одного из интернет-сайтов перевела мошеннику около 2 500 000р., после чего неизвестный перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.