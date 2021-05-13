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США стали лидером среди покупателей российского мороженого

13 мая 2021 11:58
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США стали лидером среди покупателей российского мороженого

США в начале текущего года стали лидером среди покупателей российского мороженого, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.

"Экспорт данной продукции (мороженого - ред.) в США развивается все последние годы, и в начале 2021 года эта страна вышла в лидеры среди покупателей российского мороженого", - сообщается в материалах.

Согласно данным ФТС (учитывают поставки в страны ЕАЭС в январе-феврале), Россия в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила поставки мороженого на экспорт на 13%, до 5,6 тысячи тонн, прежде всего - за счет увеличения отгрузок в страны дальнего зарубежья.

Основным драйвером стали поставки мороженого в США: они выросли в 3,7 раза до 1,9 тысячи тонн на сумму 4,7 миллиона долларов. На втором месте среди импортеров находится Китай, нарастивший ввоз на 43% до 576 тонн в физическом выражении и на 66% до 2,6 миллиона долларов - в стоимостном.

На третьем месте - Казахстан: объем экспорта туда в январе-феврале сократился на 57% до 986 тонн; появление статистики по ЕАЭС за март может изменить ситуацию, отмечается в сообщении. Традиционные покупатели российского мороженого в последние годы, Монголия и Украина, находятся на четвертом и пятом месте: отгрузки в Монголию составили выросли на 54%, до 559 тонн, на Украину – на 24%, до 260 тонн.

Объем производства мороженого в России в 2020 году вырос на 8%, до 451 тысячи тонн мороженого, а его экспорт за последние пять лет удвоился, составив по итогам 2020 года 26 тысяч тонн. Число стран-импортеров расширилось с 24 до 35 - в частности, поставки были начаты в Канаду, Швецию, Данию, Швейцарию, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Конго, Объединенные Арабские Эмираты, сообщают РИА Новости.

Фото: Pixabay.com

Теги: мороженое продукты США экспорт

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