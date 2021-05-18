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СМИ: администрация Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора "Северного потока - 2"

18 мая 2021 23:33
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По данным портала Axios, Госдепартамент призовет ввести ограничения против нескольких российских судов.

Администрация США намерена отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом пишет во вторник новостной портал Axios со ссылкой на два источника, передает ТАСС.

"Решение показывает, что администрация Байдена не намерена портить отношения с Германией из-за газопровода, а также то, с какими трудностями сталкивается президент Джо Байден в сопряжении действий и риторики жесткого подхода к России", - отмечается в тексте.

"Госдепартамент США скоро направит в Конгресс обязательный отчет со списком участвующих в строительстве "Северного потока - 2" компаний, подпадающих под санкции", - говорится в публикации. По данным источников, внешнеполитическое ведомство США призовет ввести ограничения против нескольких российских судов. При этом в Госдепе заявят, что Nord Stream 2 AG и Варниг "участвуют в подпадающих под санкции действиях". "Однако Госдепартамент откажется от этих санкций, ссылаясь на национальные интересы США", - пишет портал.

Таким образом, указывает издание, складывается ситуация, при которой "вводятся санкции против судов, но не вводятся санкции в отношении ответственной за проект компании".

Вместе с тем источники администрации утверждают, что подобный мораторий на ограничения в отношении оператора проекта может быть в любой момент отменен.

 

Фото:   Stefan Dinse/Shutterstock/FOTODOM/ТАСС

 

Теги: санкции Северного потока - 2 США

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