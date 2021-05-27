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Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines лететь в РФ в обход Белоруссии

27 мая 2021 17:24
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Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями.

Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие рейса из Вены в Москву 27 мая по альтернативному маршруту, ведущему не через воздушное пространство Белоруссии, передают "Известия".

«Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение», — рассказали ТАСС в австрийской авиакомпании.

В перевозчике уточнили, что, поскольку российская сторона не подтвердила альтернативный маршрут полета, Austrian Airlines была вынуждена отменить рейс из Вены в Москву на 27 мая.

24 мая, на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные перевозчики при этом отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В свою очередь, белорусская компания «Белавиа» также сообщила об отмене рейсов в ряд стран.

Отношения Белоруссии и стран Запада ухудшились после инцидента с самолетом Ryanair. 23 мая лайнер совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

Произошедшее страны Запада резко осудили.

 

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Massimo Insabato/"Известия"

Теги: ustrian Airlines не выдала разрешение Россия

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