Природный пожар на Гавайях унес жизни 100 человек

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Около 100 человек стали жертвами пожара на Гавайях, еще несколько десятков пропали без вести.

Их сейчас ищут спасатели. На острове развернулась масштабная поисковая операция, сообщает телеканал "Россия 24".

Оценить масштаб бедствия приехал губернатор штата Джон Грин. Политик уже назвал пожар самым смертоносным в США за столетие.

Возгорание началось на острове Мауи еще на прошлой неделе. Сначала загорелся лес, а потом сильный ветер распространил пламя и на жилые дома. Популярный туристический город Ляхайна сгорел практически дотла – всего за несколько часов огонь уничтожил более 2,5 тысячи построек, пишет Смотрим.