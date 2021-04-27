Медики установили точное время смерти Диего Марадоны

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Медики установили точное время смерти экс-футболиста Диего Марадоны – во время попытки его реанимировать он был мертв уже несколько часов.

Об этом сообщает телеканал TN со ссылкой на данные медицинской комиссии, созванной для расследования причин его смерти.

Согласно отчету, Марадона умер с 4.00 до 6.00 25 ноября во время сна. Это идет вразрез с действиями врачей, вызванными к футболисту, а также с показаниями свидетелей. Медик, прибывший на место, констатировал смерть в 13.15, до этого Марадону в течение 45 минут пытались реанимировать. Его тело уже было холодным, говорится в сообщении.

Кроме того, одна из медсестер, которая проходит по делу, дала ложные показания, будто экс-футболиста просыпался утром. Диего Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет, передает Радио Маяк.