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Израиль: на горе Мерон в ночь на пятницу во время иудейского праздника произошла трагедия

30 апреля 2021 16:49
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В давке погибли 44 человека, более 150 пострадали.

На горе Мерон в ночь на пятницу во время иудейского праздника Лаг ба-Омер произошла трагедия. По данным СМИ, в давке погибли 44 человека, более 150 пострадали. О возможных причинах инцидента и его вероятных последствиях — в материале РИА Новости.

Все случилось моментально: одна из трибун неожиданно обрушилась. Люди устремились к выходу, и кто-то упал, что привело к "эффекту домино". Началась паника. А спасительный проход между трибунами, как сообщают очевидцы, был перекрыт полицией.

Хотя еще в четверг представители правоохранительных органов уверяли, что обеспечат безопасность паломников. Вот только пустить на празднование планировали десять тысяч человек — для соблюдения социальной дистанции. Но не получилось.

"Конечно, нам говорили про ограничения. И все было подготовлено для приема куда меньшего числа людей: проходы непосредственно на само празднование были достаточно узкими, на два человека максимум. Из-за этого скапливались толпы, люди напирали друг на друга, а пускали небольшими группами. У выходов то же самое, хотя их, по сравнению с прошлыми годами, стало больше", — рассказывает РИА Новости участница этих событий Талия Снижецкая.

Ничто не предвещало беды. По словам собеседницы, атмосфера была радостной. Хотя паломники сильно теснили друг друга, полиции оставалось лишь наблюдать за проиcходящим.

"Подобные мероприятия до пандемии постоянно проводили в Израиле. Съезжались сотни тысяч человек. И что удивительно, тот самый проход с центральной части площадки (где погибли люди. — Прим. ред.) всегда был узкий. Там и в прошлые годы возникала давка", — говорит паломница.

Празднование на горе Мерон — самое массовое в Израиле. Ежегодно сюда приезжают от 300 до 500 тысяч человек, объясняет корреспонденту агентства израильский раввин Шимон Левин.

"Здесь находится могила рабби Шимона бар Йохая, который, согласно традиции, написал книгу каббалы "Зоар", — говорит Левин. — В годовщину его смерти, на Лаг ба-Омер, сюда совершают паломничество".

Еще в этот день иудеи вспоминают, как в I веке прекратилась страшная эпидемия. Из-за нее погибли 24 тысячи учеников рабби Акивы — одного из главных учителей иудаизма. В праздник принято разжигать большие костры, а также петь песни и веселиться.

Но гора Мерон не приспособлена для массовых мероприятий. Местность неровная, множество ям. В результате редко обходится без пострадавших. По данным медиков, в 2017-м их было почти 600, спустя год — около 300, в 2019-м, в предыдущий раз, — свыше 230.

Это первое разрешенное массовое мероприятие в стране после годичного локдауна. Неприятностей ждали — машины скорой дежурили по периметру. Однако вовремя подъехать из-за толп паломников реанимобили не успели.

По данным медиков, в давке погибли 44 человека, в том числе дети. Пострадали 150, шестеро в критическом состоянии, 18 — в тяжелом.

"Тут царит хаос. С нами сейчас около 30 детей, которые не могут дозвониться родителям. Мы уже составляем список пропавших без вести", — сообщил журналистам офицер службы экстренной помощи. И добавил: "Я никогда не видел ничего подобного".

Трагедию уже признали в Израиле одной из крупнейших по числу жертв в мирное время. В 2010-м столько же жизней унес пожар на горе Кармель на северо-западе Израиля. Тогда политики обвинили во всем правоохранительные органы: начальник полиции Хайфы полковник Аува Томер, по их мнению, направила автобус по неправильному маршруту, и он угодил в огненную ловушку.

Высказывают претензии к силовикам и сейчас. Депутат кнессета Итамар Бен Гвир в интервью радиостанции "Кан Бет" задается вопросом, почему перекрыли злополучный выход. И призывает отстранить представителей "Миштэрэт Исраэль" от расследования.

Инцидент на горе Мерон для Израиля беспрецедентный. Хотя случаи давки с небольшим числом пострадавших возникают повсеместно — будь то шествие христиан по Иерусалиму на Великую пятницу или массовые намазы на Храмовой горе во время Рамадана.

Дальнейшие мероприятия на горе Мерон власти отменили. Хотя именно в пятницу ожидался наиболее массовый наплыв паломников.

По данным нашего посольства в Израиле, среди погибших или пострадавших в давке россиян нет.

 

Фото:   REUTERS / STRINGER / РИА Новости

Теги: гора Мерон Израиль трагедия

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