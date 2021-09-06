Россияне с 19 сентября смогут посетить Израиль в составе организованных групп

175

Российские туристы с прививкой от коронавируса с 19 сентября смогут посетить Израиль в составе организованных групп, сообщает израильское министерство туризма. Там уточнили, что необходима вакцинация тремя дозами – так делают в Израиле – или чтобы с даты получения второй дозы не прошло шести месяцев.

Для въезда в Израиль потребуется предъявить сертификат вакцинации и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда.

По прибытии в страну всем нужно пройти обязательное экспресс-тестирование на антиген коронавируса, в противном случае придется соблюдать карантин.

Индивидуальные путешественники смогут въехать в Израиль, только чтобы навестить родственников, передает Радио Маяк.